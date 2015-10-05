Влада Росії визнала повну залежність курсу рубля від ціни на нафту

Міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв бачить короткострокову рівновагу ціни на нафту на рівні 47 доларів за барель і, відповідно, рівновагу курсу рубля: він визнає, що в нинішній ситуації ціна нафти - єдиний фактор, що визначає курс національної валюти, пише Прайм.

"Він (курс - ред.) майже не змінюється з рухом капіталу, сувора орієнтація на торговий баланс і, отже, на ціну нафти", - сказав Улюкаєв, який вважає, що висока волатильність нафтових цін залишилася в минулому, тому й серйозних коливань курсу рубля не передбачається.

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Курс російської валюти коливається близько позначки 65 рублів за долар з середини вересня.