Яресько підтвердила зустріч з міністром фінансів Росії в Перу

Міністр фінансів України Наталія Яресько та міністр фінансів Російської Федерації Антон Силуанов мають намір зустрітися цього тижня в ході зустрічі G20 (країн «великої двадцятки») в Перу.

Це підтвердила Наталія Яресько в ході презентації для інвесторів у Лондоні.

За словами міністра, у неї заплановано багато зустрічей у рамках заходів у Лімі (Перу), в тому числі і з міністром фінансів РФ, але поки що не йдеться про переговори.

Також Яресько висловила готовність надати російському колезі всі деталі щодо пропозиції України про реструктуризацію.

Нагадаємо, сьогодні міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що планує провести зустріч зі своєю українською колегою Наталією Яресько цього тижня в рамках заходів G20 у Перу.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 млрд дол., відтермінування платежів за тілом кредиту в сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

Кабінет міністрів України з 23 вересня розпочав процедуру реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його списання, яка закінчиться орієнтовно до 1 грудня поточного року, для чого тимчасово припинив виплати за 9 з 14 серій облігацій зовнішньої держпозики і гарантованих державою єврооблігацій ДП «Фінінпро», що входять у периметр реструктуризації, включаючи єврооблігації з погашенням у вересні і жовтні 2015 року.

Згідно з оприлюдненим урядом меморандумом про умови обміну державних та гарантованих державою єврооблігацій, 14 жовтня очікуються збори з кредиторами для завершення голосування на підтримку запропонованих Україною умов.

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У периметр реструктуризації входить кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий за допомогою викупу євробондів України на 3 млрд дол. через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.