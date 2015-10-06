Ціпрас обіцяє за 20 місяців повернути Греції доступ до ринків капіталу

Греція повинна протягом 20 місяців відновити фінансову стабільність і доступ до ринків капіталу, заявив прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас, виступаючи з програмною заявою в парламенті, пише Прайм.

За його словами, Греції потрібні інвестиції, а передумовою для них є відновлення довіри до економіки, сильна банківська система. "Мета - в наступні 20 місяців відновити стабільність і доступ до ринків. Треба забезпечити тенденцію розвитку економіки", - заявив прем'єр.

За його словами, Греції належить пройти першу оцінку програми реформ, яка включає в себе складні і застережливі заходи. "Позитивна оцінка, однак, є ключем до врегулювання боргу і рекапіталізації банків, гарантування вкладів", - сказав Ціпрас.

"Перша оцінка є найбільш важливою на шляху до розвитку. Перша половина нового року буде першим півріччям розвитку. Крім того, будуть реалізовані заходи щодо конкурентоспроможності економіки, що, в свою чергу, призведе до відновлення довіри, і в результаті виходу на ринки", - сказав Ціпрас.

Серед пріоритетів після "першої, швидкої і успішної оцінки" він назвав зниження держборгу, рекапіталізацію банків і залучення іноземних інвестицій.

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Ціпрас вважає, що в дискусіях щодо скорочення боргу буде обговорюватися продовження періоду виплат, зниження процентних ставок і пільговий період. "Підсумок переговорів визначить, чи повернеться економіка до зростання швидко, подолавши наслідки останніх п'яти років", - сказав він. Рекапіталізацію банків він назвав останнім шансом на реструктуризацію банківської системи.

"Попередні рекапіталізації не в змозі були вирішити проблему "червоних" кредитів. Попередні уряди підтримували керівників банків, які привели їх до краху. Всі банки, які потребують рекапіталізації за рахунок державних коштів, будуть мати відповідний менеджмент", - сказав прем'єр.