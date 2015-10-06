Держборг України зріс до $70,6 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 серпня 2015 року склала 70,562 млрд дол., що на 750 млн дол., або на 1,07%, більше від показника на початок року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в січні-серпні виросла на 394,059 млрд грн, або на 35,8%, - до 1,494 трлн грн.

Востаннє міністерство публікувало інформацію про розмір держборгу за січень-травень, після чого дані не публікувалися.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 травня 2015 року становила 67,661 млрд дол., що на 314 млн дол., або на 0,47%, більше від показника на початок місяця. Загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в травні зросла на 7 млрд грн, або на 0,49%, - до 1,424 трлн грн.

У 2014 році державний і гарантований державою борг знизився на 4,53% - до 69,794 млрд дол. у валюті, а в гривневому еквіваленті зріс в 1,9 раза - до 1,101 трлн грн.