Ліквідація "Дельта Банку" триватиме 2 роки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапив в управління Фонду протягом всієї історії банківської системи України, - "Дельта Банку".

Як повідомляється на сайті фонду, процедура ліквідації триватиме два роки – до 4 жовтня 2017 року включно, та повноваження ліквідатора банку на цей період зберігаються за Владиславом Кадировим, який був тимчасовим адміністратором банку.

Фонд нагадав, що почне виплати вкладникам банку з 8 жовтня, і що вимоги кредиторів банку приймаються протягом 30 днів з дня публікації оголошення про початок ліквідації банку в газеті "Голос України".

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Дельта Банку" 2 жовтня.

З 2 березня у банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

У липні Печерський суд дав дозвіл Прокуратурі на проведення позапланової ревізійної перевірки банку за фактом придбання ним за рахунок коштів отриманого від НБУ рефінансування на 4,1 мільярда гривень валюти на 535,3 мільйона доларів та перерахування їх за кордон 12 компаніям своїх співробітників.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.