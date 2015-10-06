Раді пропонують встановити ставку єдиного соціального внеску на рівні 20%

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики пропонує в рамках проведення податкової реформи встановити ставку єдиного соціального внеску на загальнодержавне обов'язкове пенсійне страхування на рівні 20%, що відповідає пропозиції Міністерства фінансів.

Про це йдеться в презентації комітету, текст якої має УНІАН.

"Пропонується єдина ставка ЄСВ - 20% і скасування максимальної величини бази нарахування ЄСВ, - говориться в презентаційних матеріалах. - Діюча модель передбачає більше 70 ставок від 33,2% до 49,7% для 52 класів професійного ризику виробництва. При цьому середньозважена ставка – 41%, а максимальна величина бази - 17 розмірів прожиткового мінімуму".

При цьому передбачається скасування справляння ЄСВ із зарплати працівника і самостійне встановлення ставки ЄСВ для самозайнятих громадян. "Також пропонується зараховувати ЄСВ з доходів понад 17 мінімальних зарплат на персоніфікований рахунок фізособи в "Ощабанке" з виплатою при настанні пенсійного віку", - йдеться в презентації комітету.

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Раніше Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики запропонував у рамках проведення податкової реформи знизити податок на доходи фізичних осіб до 10% з нинішніх ставок 15% і 20% в залежності від обсягів доходів. Разом з тим Міністерство фінансів виступило за встановлення єдиної ставки ЄСВ і ПДФО до 20% з подальшою відміною одного з податкових платежів.