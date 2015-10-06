Антикорупційна рада виступає за збільшення зарплати силовикам

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джемілєв сказав після засідання Антикорупційного ради.

Джемілєв повідомив, що на засіданні ради у вівторок представники силових і бізнес-структур говорили про рівень корупції в Україні, скільки людей затримано та винесено судових рішень, а також, що є основною перешкодою для ефективної боротьби з корупцією.

Голова ради зазначив: як можна очікувати від міліціонера чесної роботи, якщо заробітна плата становить лише 2,5-3 тисячі гривень?

"Тому було поставлено питання про те, що слідчим працівникам, і принаймні працівникам тієї сфери, де, власне кажучи, найбільше корупції, якось піднімати заробітну плату", - наголосив Джемілєв.