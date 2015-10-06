МВФ зберіг прогноз падіння економіки України на поточний рік

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз падіння економіки України за підсумками 2015 року на рівні 9% при інфляції 50%, дефіцит платіжного балансу в 1,7% ВВП та безробіття 11,5%.

Про це повідомляється в оновленому Прогнозі розвитку світової економіки (World economic outlook), опублікованому на сайті організації.

Разом з тим, цей прогноз не врахував думки місії Фонду, яка працює зараз в Україні. Місія по мірі вивчення економічної ситуації в Україні погіршила прогноз, припустивши падіння ВВП України за підсумками 2015 року на 11%.

При цьому на 2016 рік МВФ прогнозує зростання ВВП України на рівні 2% при інфляції 14,2%, дефіцит платіжного балансу в 1,6% ВВП і безробіття в 11%. Цей прогноз збігається з прогнозом, виданими місією МВФ.

У МВФ зазначають, що дуже важливим був і залишається фактор геополітичної напруженості в Україні.

"Геополітична напруженість в Україні та низці країн Близького Сходу залишається досить високою. Вона збереже свій вплив на економіки держав, включаючи економіки країн СНД, у 2016-2017 роках", – підкреслюють у МВФ. – Однак в Україні після глибокої рецесії почнеться економічне зростання, обумовлений відновленням інфраструктури".

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році та допускає за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% при інфляції в 42,8%. Національний банк України на початку жовтня погіршив прогноз для економіки країни на поточний рік, очікуючи падіння ВВП на 11,6%, тоді як раніше прогнозував зниження на 9,5%.

Світовий банк також погіршив прогноз падіння ВВП України в 2015 році до 12% з 7,5%, озвучених у квітні цього року, і очікує зростання економіки країни в 2016 році на 1%.

11 березня поточного року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 мільярдів доларів Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів – 4 серпня.