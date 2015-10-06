Європарламент підтримав виділення Греції 35 мільярдів євро

Про це йдеться в прес-релізі на сайті Європарламенту, передає "ЄвроПравда". Таким чином депутати підтримали пропозицію комітету з регіонального розвитку та план Єврокомісії без змін.

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За відповідне рішення проголосували 586 європарламентарів, 87 були проти, 21 - утримався.

Передбачається, що 20 млрд євро будуть виділені з європейських структурних та інвестиційних фондів, ще 15 млрд євро – з сільськогосподарських фондів.

Як заявляли раніше в Єврокомісії, ЄС зможе "мобілізувати більш ніж 35 млрд євро до 2020 року для підтримки грецької економіки, якщо умови, погоджені під час саміту єврозони, будуть виконані".

В Єврокомісії висловили сподівання на те, що Європарламент і держави-члени відіграють свою роль, щоб розблокувати кошти досить швидко.

Як зазначається, Європарламент прийняв рішення за прискореною процедурою, що відкриває шлях до прийняття швидких заходів з боку Ради та їх негайного вступу в силу.