Золотовалютні резерви України зросли до $12,8 мільярда

Золотовалютні резерви Національного банку України протягом вересня, за попередніми даними, зросли на 1,2%, або на 157 мільйонів доларів, - до 12,774 мільярда доларів, повідомляється на сайті НБУ.

"Збільшення резервів відбулося в першу чергу за рахунок надходжень від міжнародних і двосторонніх партнерів України на користь уряду, а також за операціями SWAP з центральними банками інших держав", - говориться в повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що накопичення міжнародних резервів сприяли також інтервенції НБУ на міжбанківському валютному ринку. Протягом місяця чиста купівля іноземної валюти регулятором склала 152,3 мільйона доларів.

Зокрема, під час валютних аукціонів, які центральний банк проводив з 17 вересня 2015 року, було придбано 143,7 мільйона доларів.

Нацбанк зазначив, що за місяць на здійснення платежів з погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу було направлено 72,9 мільйона доларів (без платежів МВФ). Водночас платежі уряду і НБУ на користь МВФ за вересень склали 175,7 мільйона доларів.

"Зараз обсяг міжнародних резервів України достатній для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду та Національного банку України", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України за серпень, за попередніми даними, зросли на 21,6%, або на 2,2 мільярда доларів, - до 12,6 мільярда доларів.

За 2014 рік резерви НБУ скоротилися на 12,883 мільярда доларів, або на 63,1%, - до 7,533 мільярда доларів на 1 січня 2015 року.