Після двох місяців дефляції в Україні відновилася інфляція

Інфляція в Україні у вересні 2015 року порівняно з серпнем склала 2,3%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Зростання споживчих цін в Україні у вересні відновилося після їх зниження (дефляції) протягом двох місяців поспіль – на 0,8% в серпні та на 1% у липні, порівняно з попереднім місяцем.

За інформацією Держстату, у річному вираженні (вересень 2015 року до вересня 2014 року) інфляція сповільнилася до 51,9% до 52,8%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-вересень споживчі ціни в Україні зросли на 41,4%.

Згідно з наведеними даними, у вересні порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали електроенергія – на 24,9%, взуття – на 21,5%, одяг – на 16,4%, яйця – на 9%.

У річному вираженні, до вересня 2014 року, найбільше зросли ціни на природний газ – в 5,5 рази, соняшникова олія – на 78,5%, безалкогольні напої – на 71,9%.

Зниження цін у вересні до серпня зафіксовано на соняшникову олію – на 1%, макаронні вироби – на 0,6%, рибу – на 0,4%, хліб – на 0,2%.

У річному вираженні зниження цін не зафіксовано на жодну з груп споживчих товарів та послуг.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в серпні другий місяць поспіль була зафіксована дефляція, яка склала 0,8% порівняно з попереднім місяцем.

У річному вираженні інфляція в серпні сповільнилася до 52,8% з 55,3%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-серпень, споживчі ціни в Україні зросли на 25,5%.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році: песимістичний з падінням ВВП на 11,9% при інфляції 42,8%, і два більш оптимістичних сценарія з падінням економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.

Національний банк України прогнозує на 2015 рік падіння ВВП на 11,6% при інфляції 44%.