Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 7 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2126,4049 (6 жовтня – 2121,5640)

100 EUR – 2386,6769 (6 жовтня – 2383,7893)

10 RUR – 3,2666 (6 жовтня – 3,2329)

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Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,25/21,32 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 23,8400/23,9160 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3320/0,3340 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,2640 гривні/долар, до цього часу було укладено 607 угод на суму 480,05 мільйона доларів.