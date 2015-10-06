Fitch знизило рейтинг України в іноземній валюті до "обмеженого дефолту"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий РДЕ (рейтинг дефолту емітента) в іноземній валюті до рівня "RD" (обмежений дефолт) до "С".

Про це повідомляється на сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, довгостроковий РДЕ України в національній валюті, а також стелю країнового рейтингу підтверджені на рівні "ССС".

"Десятиденний пільговий період для погашення єврооблігацій на 500 мільйонів доларів з терміном погашення 23 вересня 2015 року минув, однак виплати по цих паперах не були проведені. У зв'язку з цим Fitch вважає, що Україна допустила дефолт за суверенними зобов'язаннями", - наголошується в повідомленні агентства.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 3,6 мільярда доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

Наприкінці вересня Україна в рамках реструктуризації заборгованості за єврооблігаціями на 18 мільярдів доларів запропонувала власникам "коротких" облігацій пріоритетне право отримання нових бондів з більш ранніми термінами погашення.