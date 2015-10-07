Порошенко і Лагард обговорили виконання умов для отримання чергового траншу МВФ
02:31, 07 жовтня 2015Фінанси
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Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.
Порошенко провів телефонну розмову Лагард / president.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба глави української держави.
"Президент України відзначив важливість скасування псевдовиборів на окупованій території Донбасу для стабілізації економічної ситуації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що співрозмовники скоординували позиції по виконанню умов для чергового траншу МВФ.
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Раніше УНІАН повідомляв, що місія Міжнародного валютного фонду вирішила продовжити переговори з Україною в рамках другого перегляду програми розширеного фінансування.
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