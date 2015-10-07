Порошенко і Лагард обговорили виконання умов для отримання чергового траншу МВФ

Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

"Президент України відзначив важливість скасування псевдовиборів на окупованій території Донбасу для стабілізації економічної ситуації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співрозмовники скоординували позиції по виконанню умов для чергового траншу МВФ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що місія Міжнародного валютного фонду вирішила продовжити переговори з Україною в рамках другого перегляду програми розширеного фінансування.