Золотовалютні резерви Китаю за вересень скоротилися на $43,3 мільярда

Обсяг золотовалютних резервів Китаю скоротився на $43,3 млрд за вересень, до $3,514 трлн, передає Газета.RU.

За даними Reuters, зниження було очікуваним після девальвації юаня в серпні.

Обсяг резервної позиції Китаю в МВФ знизився з $4,73 млрд до $4,69 млрд.

Між тим, Банк Китаю прогнозує зростання ВВП країни на 7%.

Читайте такожFrankfurter Allgemeine: Шахраює Китай з економічним зростанням?Як повідомлялося, китайські золотовалютні резерви рекордно скоротилися в серпні 2015 року - на 93,6 мільярда доларів до 3,56 трильйона доларів.

За даними Bloomberg, в серпні юань різко подешевшав до долара на світовому ринку. Китайський уряд, що проводив гнучку прив'язку юаня до американської валюти, послабив його на три з половиною відсотка, що стало безпрецедентною за своїми масштабами девальвацією за останні 20 років.

Девальвація, в свою чергу, пояснюється обвалом на фінансових ринках і масовим відтоком капіталу з країни. В значній мірі останній пояснюється виплатою іноземних боргів. Китайські компанії протягом цього року повинні заплатити близько 700 мільярдів доларів і понад 900 мільярдів в наступному році.