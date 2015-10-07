Росіян попередили про подорожчання хліба і ковбаси

Голова Мінсільгоспу РФ Олександр Ткачев попередив про можливе зростання вартості хліба в середньостроковій перспективі: середня ціна батона хліба навесні 2016 року може зрости приблизно на 20%, до 25-30 рублів (7,8 - 9,4 грн), пише Прайм.

За його даними, з початку року у сільгоспвиробників ціни зросли всього на 1%, а у виробників харчової промисловості на 2%.

"Якщо буде зростати (ціна на - ред.) зерно, буде "рости" і ковбаса, зростатимуть і доходи наших сільгоспвиробників", - додав міністр, пояснивши, що зерно входить в собівартість комбікормів "будь-якого шматка м'яса, а значить і його похідної - ковбаси".

Читайте такожВ уряді Росії про економіку країни: "дійшли до нижчої точки, але не ростемо"

Раніше повідомлялося, що інфляція в РФ з початку року становила 10,4%.