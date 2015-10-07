МВФ погіршив прогноз щодо економіки Росії і очікує рецесії в 2016 році

Міжнародний валютний фонд (МВФ) опублікував нову редакцію прогнозу щодо світовії економіки. У доповіді погіршений прогноз розвитку економіки Росії на 2015-16 роках.

Падіння ВВП Росії за підсумками поточного року очікується на рівні 3,8 відсотка, тоді як в липневому доповіді йшлося про 3,4 відсотка, пише «Німецька хвиля».

Також погіршилися прогнози і на 2016 рік. Якщо раніше МВФ прогнозував невелике відновлення на рівні 0,2%, то згідно з новою доповіддю рецесія в Росії продовжиться, і обсяг ВВП зменшиться на 0,6%. Експерти вважають, що причиною спаду в російській економіці стало падіння цін на нафту, а також санкції Заходу щодо РФ.

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У доповіді також знижений загальний прогноз щодо світової економіки. Її зростання за підсумками 2015 року станов итиме3,1%, а в 2016 році - 3,6%, що на 0,2 відсоткових пункти менше у порівнянні з липневими даними.