Fitch підвищить рейтинг України по мірі виконання умов реструктуризації держборгу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищить суверенний рейтинг України, знижений до рівня «обмежений дефолт» (Restricted Default - RD), по мірі виконання умов реструктуризації частини державного боргу та досягнення компромісу з кредиторами про обмін «коротких» євробондів. Про це повідомляється на сайті агентства.

«24 вересня Україна запропонувала обмін державних євробондів, що, на думку Fitch, веде до певних матеріальних втрат власників бондів, але при цьому дозволяє уникнути прямого дефолту, – йдеться в повідомленні. – Водночас, рейтинги України будуть підвищені відразу ж, як тільки процес обміну буде успішно завершений. Нові рейтинги відображатимуть кредитні перспективи України та її боргову структуру».

При цьому в Fitch нагадали, що Міністерство фінансів анонсувало плани із завершення обміну паперів до 27 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Fitch Ratings знизило суверенний рейтинг України до рівня «RD» із «С» на тлі процесу реструктуризації і, як наслідок, відсутності платежів за єврооблігаціями на 500 млн дол. із терміном погашення 23 вересня 2015 року. Рейтинг України в національній валюті, а також стелю країнового рейтингу підтверджено на рівні "ССС".

Україна і Комітет кредиторів на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Templeton 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,6 млрд дол., відтермінування платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

Наприкінці вересня цього року Україна в рамках реструктуризації заборгованості за єврооблігаціями на 18 млрд дол. запропонувала власникам «коротких» облігацій пріоритетне право отримання нових бондів із більш ранніми термінами погашення.

Як очікується, перший раунд переговорів із кредиторами пройде 14 жовтня в Лондоні.