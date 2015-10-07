Центробанк Японії зберіг курс щодо збільшення грошової бази на $665 мільярдів на рік

Банк Японії знову підтвердив намір зберегти курс на збільшення грошової бази в межах 80 трильйонів ієн щорічно (приблизно 665 мільярдів доларів при розрахунку курсу в 120,2999 ієни за один долар), передає ПРАЙМ з посиланням на заяву фінансового регулятора.

Рішення було прийнято більшістю членів комітету з монетарної політики — 8 "за" та 1 "проти", при цьому ще до початку дводенного засідання регулятора деякі аналітики повідомляли про можливе пом'якшення монетарної політики.

Читайте такожЯпонії вперше за три роки вдалося вийти на позитивний торговельний баланс"Економіка Японії продовжила відновлення помірними темпами, незважаючи на те, що експорт і виробництво виявилися зачеплені через зниження зростання економік, що розвиваються... Експорт та промислове виробництво в останній час були більш або менш стабільні, в основному через вплив з боку уповільнення економік, що розвиваються", — повідомляє банк. Регулятор також відзначає тенденцію до помірного збільшення бізнес-інвестицій в основний капітал на фоні зростання корпоративних прибутків.

Банк Японії буде викуповувати державні облігації країни таким темпом, що їх кількість в обігу буде щорічно збільшуватися в обсязі приблизно на 80 трильйонів ієн. Середній термін погашення цінних паперів складе приблизно 7-10 років. Регулятор також має намір підтримувати кількість корпоративних облігацій в обігу на рівні 3,2 трильйона ієн.

Японський центробанк очікує збереження помірного відновлення економіки країни.

ЦБ країни проводить кількісне і якісне пом'якшення (QQE) монетарної політики з метою досягти цільового показника стабільності цін у 2%. У разі необхідності фінансовий регулятор скоректує політику, наголошується в релізі. За базовим прогнозами Goldman Sachs, JPMorgan Securities і Barclays, Банк Японії може розширити заходи щодо пом'якшення політики в ході наступного засідання, запланованого на 30 жовтня.