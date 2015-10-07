У Гонтаревої радять дрібним банкам об'єднуватися

Національний банк України у рамках очищення банківської системи очікує консолідації малих банків України і вважає це одним із найбільш реалістичних способів збільшення ними капіталу. Про це в ході зустрічі з представниками 40 найбільших банків заявив перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

Він зазначив, що малим банкам необхідно до літа 2016 року збільшити капітал до 120 млн гривень.

За словами Писарука, очищення банківської системи серед найбільших банків завершено, і зараз йде процес очищення в групі малих банків.

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Як повідомляв УНІАН, Світовий банк у рамках заходів української влади з підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує зниження кількості банків України до 100 у 2016 році зі 122, що функціонують на сьогодні.

У рамках процесу очищення банківської системи НБУ за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможними 60 банків, і їх кількість скоротилася зі 182 до 122.