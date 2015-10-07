Прибуток найбільшого держбанку Росії скоротився вдвічі
Чистий прибуток найбільшого держбанку РФ Сбербанку, розрахований за російськими стандартами, в січні-вересні 2015 року скоротилася на 49,6 відсотка до 144,4 мільярда рублів через зростання витрат на резерви, повідомив банк у середу.
Роком раніше прибуток банку становив 286,7 мільярда рублів, пише Рейтер.
"Підсумок вересня – чистий прибуток 32,4 мільярда рублів, кращий результат з вересня минулого року – відповідає нашим очікуванням", - наводяться в повідомленні слова фінансового директора банку Олександра Морозова.
Чистий процентний дохід за дев'ять місяців знизився на 16,3 відсотка в річному вираженні, комісійний - зріс на 6,0 відсотка.
Витрати на резерви під знецінення кредитів зросли на 39 відсотків до 303,7 мільярда рублів. У вересні витрати на резерви становили 25,9 мільярда рублів, що нижче середньомісячних витрат за попередні вісім місяців (34,7 мільярда рублів).
Чистий дохід від валютної переоцінки і торгових операцій на фінансових ринках у січні-вересні становив 41,2 мільярда рублів проти 32,6 мільярда рублів за той же період минулого року.
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Кредитний портфель банку компаніям у вересні показав нульове зростання, кредити фізособам додали 0,2 відсотка.
Частка простроченої заборгованості в кредитному портфелі клієнтів за вересень знизилася на 0,1 процентного пункту до 2,9 відсотка.