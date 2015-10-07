Нацбанк з початку проведення валютних аукціонів купив на міжбанку $223 мільйони

Національний банк України з 17 вересня, з початку проведення валютних аукціонів, викупив на міжбанківському валютному ринку 223 млн дол.

Згідно з інформацією на сайті НБУ, про це в ході зустрічі з представниками 40 найбільших банків повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

За її словами, стабільна ситуація на валютному ринку дозволила регулятору вийти на міжбанківський ринок із купівлею іноземної валюти в міжнародні резерви.

«Зараз ми бачимо підвищену пропозицію валюти, яку ми можемо викупити в резерви Національного банку, не розхитуючи й не підігріваючи валютний ринок», - зазначила Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, чиста купівля іноземної валюти НБУ у вересні становила 152,3 млн дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України за вересень, за попередніми даними, зросли на 1,2%, або на 157 млн дол., - до 12,774 млрд дол.

Національний банк України своєю постановою №581 продовжив на три місяці, до 4 грудня 2015 року, дію низки обмежень на валютному ринку, включаючи стелю продажу готівкової валюти в одні руки еквівалентом 3 тис. грн на день.

Введені обмеження були покликані стабілізувати відтік вкладів із банківської системи й зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом у 3,8 раза до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Нацбанком обмежень та отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася й коливається в межах 21-23 грн/дол. до теперішнього часу.