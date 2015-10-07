В Україні ще один банк визнали неплатоспроможним

Національний банк України 6 жовтня ухвалив рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних банку «Контракт», що входить до групи невеликих фінансових установ.

Нагадаємо, в рамках процесу очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможними 60 банків.

Згідно з повідомленням, банк було віднесено до неплатоспроможних за невиконання ним протягом п'яти робочих днів поспіль двох і більше відсотків своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

У повідомленні наголошується, що у вересні 2015 року НБУ отримав низку скарг від юридичних осіб на непроходження платежів у банк "Контракт", в результаті чого у банк було введено куратора для детальнішого вивчення ситуації.

Куратор виявив значний обсяг непроведених клієнтських платежів, які ховалися за різними статтями балансу. Крім того, в касі було виявлено недостачу понад 12 млн грн.

За даними НБУ, з моменту призначення куратора ні менеджмент, ні власник банку не повідомили про плани щодо фінансового оздоровлення банку «Контракт».

«Недостатній обсяг ліквідних коштів, невиконання платежів клієнтів і систематичне спотворення фінансової звітності створювали загрози для вкладників і кредиторів банку "Контракт", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує зниження кількості банків України до 100 в 2016 році зі 122, які функціонують на сьогодні.

В рамках процесу очищення банківської системи НБУ за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможними 60 банків, і їх кількість скоротилася зі 182 до 122.

Довідка УНІАН. Банк "Контракт" працює на ринку України з 1993 року і входить до групи невеликих фінустанов за розміром активів. За даними банку, на 1 квітня 2015 року його найбільшими акціонерами є ТОВ "Бімен" (21%), ТОВ "Ф'ючерс" (49,77%) і ТОВ "Форма-К" (23,95%).