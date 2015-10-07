В Україні може запрацювати механізм реструктуризації проблемних кредитів бізнесу

В Україні може запрацювати механізм добровільної реструктуризації проблемних кредитів працюючих підприємств у банках, який розрахований на три найближчих роки і покликаний полегшити роботу бізнесу і активізувати кредитування.

Про це журналістам повідомили представники Міністерства фінансів України та Національного банку в ході презентації законопроекту «Про фінансову реструктуризацію».

Зокрема, заступник міністра фінансів України Артем Шевальов нагадав, що банківська система країни не може активізувати кредитування реального сектора економіки через тягар накопичених проблемних боргів підприємств, а відновлення зростання економіки неможливе без зростання кредитування.

«Пропонується законодавчо врегулювати на перехідний період – на наступні 3 роки – систему позасудового врегулювання проблемної заборгованості. Тим банкам, які мають позичальників – компанії, які представляють працюючий бізнес і можуть ефективно функціонувати, але на сьогоднішній день ця ефективна робота неможлива через борговий тягар, ми пропонуємо систему, за допомогою якої цю проблему може бути ефективно вирішено», - сказав він.

За словами Шевальова, розроблений механізм реструктуризації боргів підприємств викладено в законопроекті, підготовленому Мінфіном та НБУ з використанням кращих міжнародних практик, Після обговорення з громадськістю та затвердження Кабінетом міністрів України він буде представлений на розгляд Верховної Ради.

Присутній на презентації заступник голови НБУ Владислав Рашкован зазначив, що запропонований механізм прискорить розчищення банківських балансів від проблем минулої й сьогоднішньої кризи, а також сприятиме відновленню кредитування.

«Рішення, яке пропонується ринку, працює в усьому світі, в більшості цивілізованих країн. Частина українських компаній проходили через аналогічні процеси, але в основному це стосувалося кредитів, отриманих від міжнародних синдикатів, і в основному це робилося за межами українського юридичного поля», - зазначив він.

Згідно з представленою презентацією законопроекту, учасником реструктуризації може бути компанія-боржник, яка відчуває тимчасові проблеми з ліквідністю й має шанси повернутися до нормальної діяльності. При цьому компанія може взяти участь у реструктуризації добровільно, а не обов'язково. У рамках реструктуризації можливий перегляд строків погашення кредиту, процентної ставки та інших умов договору, а також надання нового фінансування, здійснення інвестицій у капітал компанії, реорганізація діяльності боржника.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Національного банку України, на 1 вересня кредитний портфель банків становив близько 930 млрд грн, при цьому частка простроченої заборгованості корпоративних клієнтів у кредитному портфелі банків становить 17%.