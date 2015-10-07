Базова інфляція у вересні прискорилася до 3%

Базова інфляція (позитивний базовий індекс споживчих цін) в Україні у вересні 2015 року порівняно з попереднім місяцем зросла до 3% після 0,2%, зафіксованих у серпні.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у річному вираженні, до вересня 2014 року, базова інфляція прискорилася до 42,8% з 42,4%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року до грудня 2014 року, базова інфляція у вересні склала 32,2%, за січень-вересень порівняно з аналогічним періодом попереднього року – 41,5%.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2015 року порівняно з серпнем склав 2,3%. Зростання споживчих цін відновився після їх зниження (дефляції) два місяці поспіль – на 0,8% в серпні і на 1% у липні порівняно з попереднім місяцем.

У річному вираженні (вересень 2015 року до вересня 2014 року) інфляція сповільнилася до 51,9% до 52,8%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-вересень споживчі ціни в Україні зросли на 41,4%.

Згідно методології Держстату, базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих факторів адміністративного, подієвого та сезонного характеру.