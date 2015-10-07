Яценюк доручив Фіскальній службі прискорити реєстрацію бізнесу

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Державній фіскальній службі (ДФС) прийняти всі необхідні рішення і впровадити всі необхідні процедури для спрощення і прискорення процесу реєстрації підприємств.

Про це він сказав у ході засідання уряду.

"Зараз-реєстрація підприємницької діяльності в Мін'юсті здійснюється в один день. Але проблеми були в Пенсійному фонді, Держстаті та ДФС, - сказав він. – Мін'юст уже підписав спільний наказ з Пенсійним фондом та з Держстатом про реєстрацію підприємців теж за один день. І я зараз даю доручення Державної фіскальної службі, яка поки що пасе задніх у цьому питанні, підписати наказ між Мін'юстом і Мінфіном про введення такої ж системи (реєстрації підприємств і підприємців - УНІАН). Нарешті ми прийдемо до того, що за один день зможемо проводити реєстрацію підприємства у всіх органах влади України".

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