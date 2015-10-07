Рахункова палата РФ розкритикувала антикризовий план: виконується тільки на папері

Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на доповідь Рахункової палати і федеральних чиновників.

У доповіді наголошується, що антикризовий план був спочатку погано продуманий. Від ряду заходів влада відмовилася, а за заявленими — є лише загальні слова, але немає кількісних показників. Ключова проблема — кошти з держбюджету на боротьбу з кризою виділяються вкрай повільно.

Всього на боротьбу з кризою уряд заклав 602,5 млрд руб., плюс антикризовий фонд на суму 206,7 млрд руб. З цих коштів до 1 вересня було виділено тільки 163,6 млрд руб. Страждає безліч галузей економіки: Агентство іпотечного житлового кредитування (АІЖК) не було докапіталізовано на обіцяні 4,5 млрд руб., внаслідок чого понад 22 тис. іпотечних позичальників постраждали.

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Фонд підтримки малих форм підприємств повинен був отримати 5 млрд руб., але отримав тільки 991,5 млн. На імпортозаміщення в промисловості Мінпромторгу обіцяно було 5 млрд руб., але виділено лише 2,1 млрд. Подібна ситуація спостерігається у більшості галузей, відзначає Рахункова палата.

Чиновники пояснюють затримки з виділенням коштів постійним моніторингом економічної ситуації і проектних заявок: або порахували з перевитратою, або інфляція вимагає перерахунків — зазначають чиновники. У Мінекономрозвитку взагалі вважають, що держпідтримка — це не головне, для бізнесу необхідно створити нормативну базу.