Яценюк: без антикорупційного прокурора не буде траншу МВФ

Питання ефективної боротьби з корупцією є одним з ключових у програмі реформ, а механізм функціонування Антикорупційного бюро та антикорупційного прокурора – найбільш актуальним і важливим для донорів України, включаючи ключового кредитора країни – Міжнародний валютний фонд. Про це в ході засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

За його словами, уряд зі свого боку зробив всі необхідні кроки для того, щоб антикорупційний прокурор почав роботу. Однак якщо цей інститут не зможе виконувати свої функції, Україна не отримає фінансової підтримки, а також не зможе розраховувати на черговий транш від МВФ.

«Не буде ні безвізового режиму, ні наступного траншу МВФ. Тому що це один з ключових елементів країни боротьби з корупцією, - сказав Яценюк. – Сподіваюся, що антикорупційний прокурор буде призначений і Антикорупційне бюро почне свою роботу з розслідування справ стосовно чиновників, які вчинили корупційні правопорушення».

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про прокуратуру", якими передбачено створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляв, що саме антикорупційний прокурор буде представляти обвинувачення по розслідуваних НАБ справах у суді як окремий підрозділ у системі Генеральної прокуратури. Ситник неодноразово наголошував, що затримка з призначенням антикорупційного прокурора загрожує зривом роботи бюро.

11 березня поточного року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. строком на 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. - 4 серпня. З 22 вересня в Україні працює чергова місія МВФ. Представники Фонду вже відзначили позитивні зміни в економіці України, проте, за їх словами, перше півріччя показало більше падіння, ніж очікувалося. І тому місія переглянула прогноз падіння економіки України за 2015 року до «мінус» 11% падіння ВВП проти раніше виданих «мінус» 9%. Водночас, зростання на 2% можливе вже в 2016 році - з ростом споживання, впевненості інвесторів, поліпшення показників експорту та лібералізації банківської системи. При цьому, раніше міністр фінансів України Наталя Яресько заявляла, що за підсумками роботи місії уряд очікує, що Україна успішно отримає черговий, третій, транш кредиту МВФ, який буде направлений у золотовалютні резерви Національного банку.