Українсько-німецьку торговельну палату відкриють 23 жовтня

Україна і Німеччина планують 23 жовтня провести діловий форум, участь у якому, як очікується, прийме федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель, а також відкриють україно-німецьку торговельну палату. Про це повідомив в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Ми плануємо провести в Німеччині українсько-німецький діловий форум. Подія відбудеться 23 жовтня в присутності канцлера Ангели Меркель, – сказав Яценюк. – Також уряд приймає рішення про підписання Угоди між урядами Німеччини та України про заснування українсько-німецької торгової палати. Це має стати ще один поштовх до розвитку наших економічних відносин".

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