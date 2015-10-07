Профіцит зведеного бюджету в січні-серпні становив понад 28 мільярдів

Зведений бюджет України за підсумками січня-серпня зведений із профіцитом у 28,309 млрд грн проти дефіциту в 28,634 млрд грн роком раніше, повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

За інформацією Мінфіну, держбюджету за 8 місяців зведений із профіцитом у 7,687 млрд грн.

Доходи зведеного бюджету в січні-серпні становили 411,742 млрд грн, що на 39,2% більше показника за аналогічний період минулого року.

До держбюджету за цей період надійшло 337,696 млрд грн доходів, що на 46,5% більше минулорічного показника за аналогічний період.

Видатки зведеного бюджету в січні-серпні становили 382,778 млрд грн, що на 18,2% більше відповідного показника 2014 року.

Касові видатки держбюджету становили 329,403 млрд грн, що на 24,7% більше показника за 8 місяців 2014 року.

Читайте такожПрофіцит держбюджету в серпні склав майже 10 мільярдів - Нацбанк

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет за підсумками січня-липня був зведений із дефіцитом у 2,3 млрд грн, що в 14,3 раза менше дефіциту за аналогічний період минулого року в 32,8 млрд грн.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, витрати – 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту – 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, стеля держборгу – 1,394 млрд грн.