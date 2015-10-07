Надходження до місцевих бюджетів з початку року зросли на 41%

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень - вересень поточного року (без врахування трансфертів) склали 70,9 мільярда гривень, що на 40,7%, або на 20,5 мільярда гривень більше показника за січень - вересень минулого року (у співставних умовах та без урахування територій, непідконтрольних української влади).

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, надходження за 9 місяців склали 96,4% річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.

В тому числі надходження податку на доходи фізичних осіб у січні-вересні зросли на 19,3%, плати за землю – на 29%.

Також повідомляється, що станом на 1 жовтня місцеві бюджети отримали 115,964 мільярда гривень міжбюджетних трансфертів, що становить 96,5% від запланованих на цей період.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінфіну, за січень-серпень 2015 року до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, надійшло 62,9 мільярда гривень, що на 17,7 мільярда гривень, або на 39,1%, більше показника за аналогічний період минулого року (у співставних умовах та без урахування територій, непідконтрольних владі).

В рамках змін до Бюджетного кодексу, які діють з початку поточного року в Україні впроваджується нова система міжбюджетних відносин, за якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але разом з тим збільшує їх відповідальність за видатками.

Зокрема, місцеві бюджети отримали 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.