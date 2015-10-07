Держборг України до кінця року перевищить 94% ВВП - МВФ

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання валового державного боргу України за підсумками 2015 року до 94,4% з подальшим зниженням цього показника до 2020 року. Про це йдеться в прогнозі Фонду, опублікованому на сайті організації.

Зокрема, за прогнозами Фонду, в 2016 році держборг трохи зменшиться до 92,1% ВВП, а найбільш серйозне скорочення боргу очікується в 2019 і 2020 роках – до 76,9% ВВП та 70,8% ВВП відповідно.

При цьому МВФ прогнозує зростання державних доходів до 2020 року і зниження державних витрат. Зокрема, до 2015 року обсяг витрат складе близько 45% ВВП, проте вже до 2020 року цей показник знизиться до 42%. При цьому показник державних доходів буде незначно відхилятися від показника в 40% ВПП протягом найближчих 5 років – від 39,7% ВВП в 2015 році до 39,9% ВВП в 2020 році.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін прогнозує, що обсяг державного та гарантованого державою боргу України на кінець 2015 року (до проведення боргова операції) може скласти 91,1% ВВП країни. Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України в січні-травні скоротилася на 2,151 мільярда доларів, або на 3,08%, - до 67,661 мільярда доларів. У 2014 році державний і гарантований державою борг знизився на 4,53% - до 69,794 мільярда доларів у валюті, а в гривневому еквіваленті зріс в 1,9 рази - до 1,101 трильйона гривень. За прогнозами Національного банку України, державний і гарантований державою борг в 2015 році досягне 95% ВВП.

Чинний держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 мільярда гривень, витрати - 566,870 мільярда гривень, граничний обсяг дефіциту в розмірі 75,820 мільярда гривень, або 4,1% ВВП, стеля держборгу на рівні 1,394 трильйона гривень.