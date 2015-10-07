Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 21,27 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2127,0167 (7 жовтня – 2126,4049)

100 EUR – 2396,2970 (7 жовтня – 2386,6769)

10 RUR – 3,3920 (7 жовтня – 3,2666)

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Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,25/21,29 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановився на рівні 23,8630/23,9080 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3420/0,3440 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,2702 гривні/долар, до цього часу було укладено 589 угод на суму 485,78 мільйона доларів.