Китай запустив у роботу систему міжнародних платежів CIPS

У Китаї офіційно запрацювала система міжнародних платежів (CIPS), повідомляється на сайті Держради КНР.

Як наголошується в повідомленні, старт системи CIPS дозволить підвищити ефективність транскордонних розрахунків в юанях і стимулюватиме використання юаня в міжнародних масштабах, що матиме позитивний вплив на економіку КНР.

Читайте такожКитай змінить метод калькуляції ВВПЯк повідомляв УНІАН, обсяг золотовалютних резервів Китаю продовжує скорочуватися - за вересень на 43,3 млрд доларів, до 3,514 трлн доларів.

Зниження було очікуваним після девальвації юаня в серпні, тоді китайський золотий запас рекордно скоротився - на 93,6 мільярда доларів до 3,56 трильйона доларів. Саме в серпні юань різко подешевшав до долара на світовому ринку. Китайський уряд, який проводив гнучку прив'язку юаня до американської валюти, допустив його ослаблення на три з половиною відсотка, що стало безпрецедентною за своїми масштабами девальвацією за останні 20 років.