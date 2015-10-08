Влада Росії вирішила вижити в 2016 році за рахунок пенсіонерів і бюджетників

Уряд РФ визначився з бюджетом на 2016 рік: дефіцит скарбниці 2,8 відсотка ВВП, третє за рахунком вилучення пенсійних накопичень, втричі менша індексація пенсій, відмова від індексації зарплат бюджетникам, зростання податків для нафтових компаній і Газпрому, передає Reuters.

Мінфін 7 жовтня опублікував проект бюджету на 2016 рік, 8 жовтня його обговорить уряд, після чого він буде внесений до Держдуми.

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Доходи зменшаться в 2016 році на 2,2 трильйона рублів у порівнянні з трирічним бюджетом і на 382 мільярда від червневих проектировок - до 13,58 трильйона рублів.