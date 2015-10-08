Вкладникам "Дельта Банку" відновили виплати через три держбанки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з сьогоднішнього дня, 8 жовтня, відновив виплати вкладникам ліквідованого "Дельта Банку" через установи трьох державних банків - "Ощадбанку", "Укрексімбанку" та "Укргазбанку".

Як повідомляється на сайті фонду, конкретний банк для виплат визначається в залежності від місця реєстрації проживання за паспортом, вказаного вкладником при укладанні договору банківського вкладу/рахунку з "Дельта Банком".

Зокрема, вкладники з адресою у Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Черкаській, Чернівецькій, Київській областях та в Києві, а також нерезиденти можуть отримати свої кошти в будь-якому відділенні "Укргазбанку".

Вкладники Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської областей, а також Автономної республіки Крим і р. Севастополя можуть звернутися в "Ощадбанк".

Виплати вкладникам Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської та Хмельницької областей проводяться через "Укрексімбанк".

Також повідомляється, що після 18 листопада 2015 року вкладники, які не отримали свої кошти, зможуть це зробити на підставі індивідуального письмового звернення у Фонд гарантування до дня внесення запису про ліквідацію банку як юридичної особи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб.

Фонд нагадує, що виплати вкладникам здійснюються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав ліквідацію найбільшої фінустанови, що потрапила в управління фонду за всю історію банківської системи України, "Дельта Банку", яка триватиме два роки – до 4 жовтня 2017 року включно.

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Дельта Банку" 2 жовтня. З 2 березня у банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

У липні Печерський суд дав дозвіл Прокуратурі на проведення позапланової ревізійної перевірки банку за фактом придбання ним за рахунок коштів отриманого від НБУ рефінансування на 4,1 мільярда гривень валюти на 535,3 мільйона доларів і перерахування їх за кордон 12 компаніям своїх співробітників.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.