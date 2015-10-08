Абромавичус заявив про необхідність реструктуризації 47-мільярдного боргу перед бізнесом

Міністерство фінансів має найближчими тижнями оголосити про реструктуризацію 47 мільярдів гривень заборгованості перед бізнесом з відшкодування податку на додану вартість і переплату податку на прибуток, заявив глава Міністерства економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на бізнес-форумі в Києві

"Є заборгованість у розмірі 47 мільярдів гривень перед бізнесом: переплата податку на прибуток і недоплата повернення ПДВ. Тут у найближчі тижні потрібно оголосити про реструктуризацію і про те, в які терміни ці податки можуть бути виплачені", - сказав він.

Також міністр зазначив, що податкова реформа має враховувати діючі низькі ставки за всіма основними видами податків, крім єдиного соціального внеску (ЄСВ).

"У нас більшість податків, в принципі, низькі, крім ЄСВ. Тому тут ставка обов'язково має робитися на адміністрування податків", - підкреслив Абромавичус.

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Як повідомляв УНІАН, голова Державної фіскальної служби Роман Насиров прогнозує, що Міністерство фінансів в листопаді здійснить випуск облігацій на суму до 20 мільярдів гривень для погашення заборгованості перед підприємцями з податку на додану вартість (ПДВ).

Обсяг заборгованості з відшкодування ПДВ суб'єктам підприємництва становить 20 мільярдів гривень, а сума сплачених підприємцями в минулі періоди податків на прибуток – близько 28 мільярдів гривень.

Обсяг відшкодування платежів з податку на додану вартість суб'єктам підприємництва України у вересні 2015 року порівняно з серпнем виріс в 1,7 рази – до 7,613 мільярда гривень.