В банк "Контракт" ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 7 жовтня ввів тимчасову адміністрацію в банк "Контракт" на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, тимчасова адміністрація введена на 3 місяці - до 6 січня 2016 року, тимчасовим адміністратором призначений Віктор Шкурку.

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Як повідомляв УНІАН, Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує зниження кількості банків України до 100 в 2016 році зі 122 функціонують на сьогоднішній день.

В рамках процесу очищення банківської системи НБУ за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможними 60 банків, їхня кількість скоротилася з 182 до 122.

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Довідка УНІАН. Банк "Контракт" працює на ринку України з 1993 року та входить до групи невеликих фінустанов за розміром активів. За даними банку, на 1 квітня 2015 року його найбільшими акціонерами є ТОВ "Бімен" (21%), ТОВ "Ф'ючерс" (49,77%) і ТОВ "Форма-К" (23,95%).