НБУ у 2015 році визнав неплатоспроможними 11 банків з непрозорою структурою власності

Національний банк України продовжує роботу з розкриття реальних власників українських банків, і 2015 року визнав неплатоспроможними 11 банків з непрозорою структурою власності.

Про це говориться в матеріалах НБУ для зустрічі з журналістами на тему розкриття структури власності банків.

Згідно з документами, за результатами перевірки наданої банками інформації додатково виявлено 25 банків з непрозорою структурою власності, при цьому 8 банків погодили та отримали прозору структуру власності.

Також повідомляється, що на даний час на ринку залишається 48 банків з непрозорою структурою власності, але їхня частка у банківській системі за обсягом активів невелика і складає 7%.

Як пояснив перший заступник голови НБУ Олександр Писарук, процес з'ясування реальних власників банку досить складний і в деяких випадках займає до 6 місяців.

"Це дуже кропітка і трудомістка робота, це ящики документів. Нам хочеться реальних власників легалізувати і змусити їх відповідати за свої дії, але дуже складно змусити платити за рахунками банки, які не знають своїх акціонерів", - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках процесу очищення банківської системи НБУ протягом 2014 і неповного 2015 року визнав неплатоспроможними 61 банк. За інформацією регулятора, основною причиною втрати банками платоспроможності в більшості випадків було надмірне кредитування пов'язаних компаній і неповернення цих кредитів.

В цьому році НБУ зобов'язав банки надати пакети документів про своїх реальних власників і контролерів у рамках Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб", який набув чинності з 8 березня.

Згідно з оновленим законодавством, до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою понад 10% в капіталі, належать особи, які, незалежно від належного їм пакета акцій, можуть значно впливати на управління або діяльність банку.

За оцінками НБУ, розкриття реальних власників українських банків допоможе Фонду гарантування вкладів фізосіб і правоохоронним органам визначити відповідачів за позовами до банків та притягнути їх до відповідальності за доведення банку до банкрутства.