НБУ назвав 48 банків із непрозорою структурою власності (список)

Національний банк України оприлюднив перелік з 48 банків з непрозорою структурою власності, які у разі розкриття інформації про реальних власників у встановленому регулятором порядку можуть бути визнані проблемними, а згодом - неплатоспроможними.

Про це повідомили представники НБУ в ході зустрічі з журналістами.

"Це не "чорний список". Це робочий список банків, які мають непрозору структуру власності, і з якими ми працюємо", - прокоментував перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

За його словами, НБУ опублікує цей список на своєму сайті та оновлюватиме в режимі реального часу.

Згідно презентації НБУ, в список потрапили Авант-банк, Аграрний комерційний банк, Акцент-банк, Альпарі Банк, Альянс, Аркада, Асвіо банк, Вектор банк, Велес, Гефест, Глобус, Діві Банк, Експрес-банк, Земельний капітал, Інвестбанк, Банк інвестицій та заощаджень, Інвестиційно-трастовий банк, Індустріалбанк, КІБ, Класикбанк, Кліринговий дім, Комерційний інвестиційний банк, Кредит Дніпро, Кристалбанк, КСГ Банк, Львів, Місто Банк, Мотор-банк, Неос Банк, НК Банк, Новий, Перший інвестиційний банк Петрокоммерц-Україна, Платинум Банк, Полікомбанк, Портал, Преміум, ПФБ, Смартбанк, Таскомбанк, ТК Кредит, Український капітал, Унікомбанк, Фінанс Банк, Фінексбанк, Хрещатик, Центр, Юнісон.

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Як повідомляв УНІАН, в цьому році НБУ зобов'язав банки надати пакети документів про своїх реальних власників і контролерів у рамках Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб", який набув чинності з 8 березня.

Згідно з оновленим законодавством, до власників істотної участі, крім акціонерів з часткою понад 10% в капіталі, належать особи, які, незалежно від належного їм пакета акцій, можуть значно впливати на управління або діяльність банку.

За оцінками НБУ, розкриття реальних власників українських банків допоможе Фонду гарантування вкладів фізосіб і правоохоронним органам визначити відповідачів за позовами до банків і притягнути їх до відповідальності за доведення банку до банкрутства.