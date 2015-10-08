МВФ бачить перші ознаки відновлення економіки України

Міжнародний валютний фонд бачить перші ознаки відновлення економіки України, що включають поліпшення споживчого настрою і зниження темпів падіння промислового виробництва паралельно з початком зростання в інших структурно важливих секторах економіки.

Про це заявив представник МВФ в Україні Жером Ваше на бізнес-форумі в Києві.

"Ми бачимо перші ознаки відновлення економіки. Я хочу підкреслити, що ми бачимо стабілізацію у фінансовому секторі, приріст депозитів і стабілізацію курсу. ... Ми також бачимо позитивні сигнали за такими показниками як ВВП, промислове виробництво, поліпшення споживчих настроїв", - сказав він.

За словами Ваше, МВФ також сподівається на поглиблене реформування системи державного управління.

"Ми повинні переконатися, що реформи будуть глибшими", - підкреслив представник Фонду.

Нагадаємо, МВФ зберіг прогноз падіння економіки України за підсумками 2015 року на рівні 9% за інфляції 50%, дефіциту платіжного балансу в 1,7% ВВП і безробіття 11,5%.

Водночас, цей прогноз не врахував думки місії Фонду, яка працює зараз в Україні. Місія у міру вивчення економічної ситуації в Україні погіршила прогноз, припустивши падіння ВВП України за підсумками 2015 на 11%.

При цьому на 2016 рік МВФ прогнозує зростання ВВП України на рівні 2% за інфляції 14,2%, дефіциту платіжного балансу в 1,6% ВВП і безробіття в 11%. Цей прогноз збігається з прогнозом, виданим місією МВФ.

У МВФ зазначають, що дуже важливим був і залишається фактор геополітичної напруженості в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня поточного року МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 мільярда доларів строком на 4 роки. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд доларів Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 мільярда доларів - 4 серпня.