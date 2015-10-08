Депутати попередньо погодили створення Єдиного реєстру боржників

13:53, 08 жовтня 2015
Фінанси
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Це буде невелика кількість державних службовців з хорошими зарплатами, з гарною мотивацією, з хорошим матеріально-технічним забезпеченням.

Верховная Рада / Открытые источники

Верховна Рада прийняла в першому читанні внесений президентом України проект закону про виконавче провадження (№2507а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 249 народних депутатів з 340 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив міністр юстиції Павло Петренко, законопроектом, зокрема, вводиться інститут приватних виконавців та істотно скорочується система державних виконавців.

"Це буде невелика кількість державних службовців з хорошими зарплатами, з гарною мотивацією, з хорошим матеріально-технічним забезпеченням", - сказав він і додав, що якщо у людини немає коштів на приватного виконавця, то він зможе звернутися в державний і якість послуг, що там буде не гірше.

Крім того, міністр зазначив, що "ми відмовляємося від монополії на ті функції, які покладалися на Міністерство юстиції".

Як наголошується в пояснювальній записці, для забезпечення ефективності виконавчого провадження, своєчасного і повного виконання рішень, законопроектом, зокрема, передбачено: формування Єдиного відкритого реєстру боржників; введення автоматизації процедур виконання рішень шляхом електронної реєстрації документів, повного фіксування процесуальних рішень та виконавчих дій в автоматизованій системі, порядок функціонування, надання інформації та умови доступу до якої визначаються Міністерством юстиції України; оптимізовано терміни проведення виконавчих дій; передбачено посилення відповідальності боржника у виконавчому провадженні, суттєве підвищення розмірів штрафів, що накладаються виконавцем; введена можливість реалізації арештованого майна шляхом його продажу на електронних торгах з урахуванням обмежень, встановлених законопроектом.

Законопроектом визначається, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим законом (у разі його прийняття) та іншими законами, а також рішеннями, що підлягають примусовому виконанню.

Встановлюється, що підлягають примусовому виконанню рішення на підставі, зокрема, виконавчих листів та наказів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду та рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів та з інших підстав, визначених законом або міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою; ухвал, постанов судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних процесах у випадках, передбачених законом; рішень Європейського суду з прав людини, а також рішень інших міжнародних юрисдикційних органів у випадках, передбачених міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана ВР.

Примусове виконання рішень покладається на органи державної виконавчої служби та у передбачених цим законом випадках на приватних виконавців, правовий статус та організація діяльності яких встановлюються Законом "Про органи і осіб, що здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів".

Визначається, що приватний виконавець здійснює примусове виконання рішень, передбачених статтею 3 цього закону, крім, зокрема, рішень, за якими боржником є держава, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні і комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, що фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджетів, або частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25%; за якими стягувачами є держава, державні органи; рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна державної або комунальної власності, рішень про вселення та виселення фізичних осіб; рішень про відібрання і передання дитини, встановлення побачень з ним чи усунення перешкод у побаченні з дитиною.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 8 жовтня, ВР прийняла в першому читанні проект закону "Про органи і осіб, що здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів", внесений президентом України (№ 2506а).

Даний законопроект передбачає запровадження інституту приватних виконавців, визначення їх правового статусу, врегулювання процедури набуття та припинення права на здійснення відповідної діяльності.

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