Рада дала хід законопроекту про досудове розслідування фіктивного підприємництва та підробки документів

За дане рішення (№ 2542а) проголосували 256 із 318 депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Як заявив у парламенті міністр юстиції Павло Петренко, «цим законом ми одразу вирішуємо три рекомендації останнього моніторингового звіту», «Перше і найосновніше – Європейська комісія рекомендує нам прибрати дублювання в підслідності нашими правоохоронними органами, друге - усунути так звану альтернативну підслідність під час розслідування злочинів проти тероризму, передавши їх на розслідування виключно СБУ, і третє - обмежити СБУ повноваженнями щодо розслідування відповідних злочинів тільки тих, що стосуються національної безпеки і тероризму», - повідомив Петренко.

У свою чергу голова комітету Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін зауважив, що цим законопроектом розширюється «слідча компетенція органів, що здійснюють контроль за одержанням податків».

За його словами, за державним бюро розслідувань закріплюється компетенція з розслідування низки певних категорій злочинів, пов’язаних зі сферою державного управління.

Законопроектом внесяться зміни до Кримінального процесуального кодексу.

Передбачається, зокрема обмежити СБУ повноваженнями зі здійснення досудового розслідування злочинів у сфері національної безпеки і оборони та пов’язаних з тероризмом (ст. 109, 110, 1102, 111, 112, 113, 114, 1141, 201, 258–2585, 2651, 305, 328, 329, 330, 3321, 359, 422 Кримінального кодексу України).

Проектом пропонується закріпити за слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, право здійснювати досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 205 "Фіктивне підприємництво" та 2051 "Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців" Кримінального кодексу України.

При цьому за зв’язком справ слідчі вказаних органів зможуть здійснювати досудове розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуті або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів (ст. 191, 199 Кримінального кодексу).

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його ухвалення забезпечить виконання рекомендації Євросоюзу про запобігання та боротьбу з організованою злочинністю в частині чіткого розмежування підслідності кримінальних правопорушень між органами досудового розслідування та обмеження повноважень СБУ з досудового розслідування кримінальних правопорушень виключно здійсненням кримінального провадження щодо злочинів у сфері національної безпеки і оборони та пов’язаних з тероризмом, що у свою чергу наблизить Україну до спрощення Євросоюзом візового режиму для громадян України.