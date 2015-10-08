У Гонтаревої проти застосування санкцій до "дочок" російських банків в Україні

«Коли ми починаємо застосовувати санкції до дочірніх банків російських банків тут, ми створюємо самі собі величезну проблему. Це справа політиків та ура-патріотів, що треба все забрати, все заморозити і накласти санкції, але професіонал розуміє, що це ми собі на голову проблему шукаємо», - повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

За його словами, застосування санкцій заблокує продаж і капіталізацію банків, що збільшує ризик визнання банку неплатоспроможним, при цьому акціонери «дочок» російських банків в Україні вливають у їхній капітал величезні гроші.

«Якщо ми заблокуємо, заберемо і звалимо це у Фонд (Фонд гарантування вкладів фізосіб – УНІАН), хто за це платитиме? Рідний український бюджет. Коли ура-патріоти кричать про санкції, вони про це думають? А ми про це думаємо, це наша робота», - додав Писарук.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції запроваджуються терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.

В рамках цього рішення НБУ зобов'язав банки надати інформацію про наявність банківських рахунків і залишки коштів на них щодо 388 фізичних і 105 юридичних осіб для виконання рішення РНБО, а також розробив порядок реалізації банками санкцій та моніторингу їх виконання, серед яких блокування активів, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборона на встановлення ділових контактів, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів), а також запобігання виведенню капіталів за межі України.