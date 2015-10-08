Місія МВФ повернеться в Україну на початку листопада

Місія Міжнародного валютного фонду щодо другого перегляду програми розширеного фінансування EFF прибуде в Україну на початку листопада, повідомив журналістам заступник міністра фінансів України Артем Шевальов на бізнес-форумі в Києві.

"Вони (місія МВФ - УНІАН), очевидно, повернуться на початку листопада", - сказав він.

Також Шевальов зазначив, що Мінфін очікує позитивного рішення місії щодо виділення Україні третього траншу.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 22 вересня до 2 жовтня працювала місія Міжнародного валютного фонду для аналізу виконання урядом програми розширеного фінансування. 3 жовтня в НБУ повідомили, що місія вирішила продовжити переговори з Україною в рамках другого перегляду програми розширеного фінансування.

Міністр фінансів України Наталія Яресько заявляла, що за підсумками цієї місії уряд очікує, що Україна успішно отримає черговий, третій транш кредиту МВФ, який буде направлений в золотовалютні резерви НБУ.

Згідно зі звітом МВФ, опублікованим у середині вересня, перше півріччя показало більше падіння, ніж очікувалося. І тому місія переглянула прогноз падіння економіки України у 2015 році до «мінус» 11% падіння ВВП проти раніше виданих мінус 9%. У той же час, зростання на 2% можливе вже в 2016 році – із зростанням споживання, впевненості інвесторів, поліпшення показників експорту та лібералізації банківської системи.

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Довідка УНІАН. 11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки.

Перший транш у рамках програми обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня.

Рада директорів МВФ 31 липня схвалила виділення другого траншу кредиту для України у розмірі 1,7 млрд дол. Кошти другого траншу отримані на рахунки НБУ 4 серпня і зараховані в золотовалютні резерви в повному обсязі.

Національний банк України очікує отримання чергового траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду у середині листопада.