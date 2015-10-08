Росіян попередили: доведеться "затягнути паски" тугіше, ніж очікувалося

Мінекономрозвитку РФ попередньо скоригувало свій базовий прогноз рівня доходів росіян. У 2016 році спад сповільниться з нинішніх 4% до 0,5%. У 2017 році показник перейде до зростання, який становитиме 1,6% і прискориться в 2018 році до 1,9%. При цьому, за оцінкою відомства, в 2018 році реальні доходи будуть нижчими, ніж у 2014 році. Ще місяць тому відомство очікувало зростання реальних доходів вже в 2016 році, пише Прайм.

Серед причин погіршення прогнозу міністерство називає вищу, ніж очікувалося, інфляцію і обмеження зростання видатків бюджету на соціальну сферу. Зокрема, пенсії в 2016 році будуть індексовані не на інфляцію, а лише на 4%, як і зарплати бюджетників.

У серпні реальні грошові доходи населення (з урахуванням інфляції і за вирахуванням обов'язкових платежів) знизилися на 4,9% порівняно з серпнем 2014 року; за вісім місяців зниження становило 3,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані Росстату.

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Прогнози за підсумками поточного року висловлюються досить песимістичні. Мінекономрозвитку очікує 4-відсоткового спаду, екс-голова Мінфіну Олексій Кудрін і голова ВТБ 24 Михайло Задорнов говорили про падіння на 6-7%. За оцінкою Світового банку, рівень бідності росіян цього року перевищить 14% і не опуститься нижче цієї планки протягом двох років.