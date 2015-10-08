Кабмін надасть держгарантії за позиками оборонного сектору

16:45, 08 жовтня 2015
Фінанси
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Кабінет міністрів України планує надати державне гарантування за позиками на реалізацію проектів в оборонному секторі економіки, повідомив журналістам заступник міністра фінансів Артем Шевальов на бізнес-форумі в Києві.

REUTERS

"Ми розглядаємо проекти, у нас є рішення щодо проектів у сфері "оборонки". Щодо решти ми акуратно до цього (надання держгарантій - УНІАН) ставимося", - відповів Шевальов на запитання журналістів щодо держгарантій у залученні кредитних ресурсів.

За словами заступника міністра, система державних гарантій раніше була спрямована на отримання "відкатів", у зв'язку з чим Мінфін використовує консервативний підхід у їх наданні.

“Держгарантії не повинні бути тим ресурсом, який у попередні роки просто розкидався направо і наліво, і за нього отримували відкати. На сьогодні у нас гарантії конкретно видано тільки під ті 300 млн євро, які Європейський банк реконструкції та розвитку видав на закупівлю природного газу", - наголосив Шевальов.

Як повідомляв УНІАН, прострочена заборгованість підприємств перед державою за кредитами, виданими державою або під державні гарантії, на 1 липня становила 1,886 млрд дол., що на 61 млн дол., або на 3,3%, вище показника на 1 квітня 2015 року.

У 2014 році український уряд надав держгарантії за кредитами чотирьом держпідприємствам на 655 млн євро і 372,314 млн дол., що становить 17,379 млрд грн за курсом НБУ на дату укладення договорів.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає можливість надання держгарантій на 25 млрд грн.

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