Гривня закрила міжбанк на рівні 21,35 за долар

У четвер, 8 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 21,30/21,35 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,9640/24,0140 грн/євро, щодо російського рублю – на рівні 0,3420/0,3430 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,2993 грн/дол., на цей час було укладено 615 угод на суму 527,36 млн дол.