Депутати внесли зміни до Бюджетного кодексу щодо фінансування партій

За дане рішення проголосували 232 із 315 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі, передає кореспондент УНІАН.

Так зване «сигнальне голосування» відбувалося кілька разів. Бо не вистачало необхідних 226 голосів для результативного голосування.

Законопроектом пропонується внести зміну до статті 87 Бюджетного кодексу, згідно з якою до видатків, що здійснюватимуться з Державного бюджету України, відноситимуться видатки на державне фінансування статутної діяльності політичних партій, не пов'язаної з їхньою участю у виборах, а також на відшкодування витрат партій на передвиборну агітацію під час чергових та позачергових виборів народних депутатів України.

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Також враховано поправку, що в бюджеті мають бути передбачені фінанси для бонусів політичним партіям, які виконують норму про представництво в списках партій на виборах представників іншої статі.

Зазначається, що цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.