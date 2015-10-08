НБУ хоче до кінця року запустити процес "відбілювання" репутації банкірів

Національний банк України має намір «поставити на потік» процес «відбілювання» репутації деяких банкірів, які за формальними ознаками причетні до банкрутства банків, до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

Чиновник нагадав, що в списку банкірів з «небездоганною» діловою репутацією близько тисячі осіб, які за формальними ознаками НБУ підпадають під це визначення, оскільки працювали в банках, які визнані неплатоспроможними, але за фактом не причетні до доведення банку до неплатоспроможності. «Ми створюємо структурну платформу для розгляду індивідуальних справ банкірів, які потрапили до цього списку. Це копітка робота. Ми хочемо, щоб банківська спільнота сама проаналізувала ці випадки», - сказав він.

Як пояснив Писарук, банківські асоціації візьмуть на себе відповідальність постояти за своїх колег, які, на їхню думку, не винні в тому, що сталося з банком. «Ми зобов'язалися до кінця року довести це до ума, поставити процес на потік. Ми не всіх пропустимо, там є яскраві персонажі, з якими банківська спільнота не захоче мати нічого спільного. Частину людей буде через цю процедуру пропущено, і ми їх якимсь чином легалізуємо», - додав він.

За його словами, не можна всіх оголосити винними у доведенні банків до банкрутства, і з іншого боку, неможливо прописати загальні критерії таким чином, щоб вони враховували індивідуальні обставини кожного.

Раніше в НБУ повідомляли про розробку механізмів відновлення довіри до банкірів із зіпсованою репутацією внаслідок їх роботи в банках-банкрутах, які, на думку банківської спільноти, постраждали незаслужено.

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Як повідомляв УНІАН, у ході очищення банківської системи НБУ за 2014 і неповний 2015 рік визнав неплатоспроможним 61 банк.

Згідно з чинними правилами, НБУ відмовляє банкам у погодженні призначення на керівні посади і придбання істотної участі щодо осіб, які містяться в «чорному списку» банкірів із зіпсованою діловою репутацією. Станом на кінець липня у цьому списку було 837 керівників та 111 власників істотної участі банків, які визнані неплатоспроможними.